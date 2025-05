Deborah Secco faz ensaio fotográfico em Veneza; confira

Deborah Secco, 45, compartilhou um álbum de fotos de sua viagem a Veneza, na Itália, com a filha, Maria Flor.

O que aconteceu

Atriz publicou várias fotos passeando pela cidade italiana nesta terça-feira. Para a sessão fotográfica, a artista contou com a ajuda de um stylist.

Estrela de "Bruna Surfistinha" viajou para a Itália no feriado da Páscoa. No Instagram, mostrou alguns de seus passeios com a filha.