Claudia Ohana surge para agitar a vida de Eunice em 'Vale Tudo'

Em suas primeiras cenas, Claudia aparece na casa de Eunice. Ela estará na residência da costureira para fazer uma prova de roupa.

As duas vão fotografar juntas para uma campanha voltada para o público 50+ da Tomorrow, assim dando início a uma nova carreira para a mãe de Fernanda (Ramille). Splash traz as fotos do ensaio com exclusividade.

Claudia Ohana em 'Vale Tudo' Imagem: Fernando Veloso Leão/Globo

Claudia Ohana em 'Vale Tudo' Imagem: Fernando Veloso Leão/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.