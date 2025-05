Celeste conta com ajuda de duas fadas-madrinhas para se casar

Em cenas previstas para o capítulo de sábado (10), Celeste (Débora Ozório) irá se casar com Edu (Caio Manhente) na novela "Garota do Momento" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

O casal Celeste e Edu vai se casar na igreja. A cerimônia será organizada às pressas para que a moça, que está grávida, não fique mal falada na cidade.