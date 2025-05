Caroline Dallarosa abre o jogo sobre personagem em 'Garota do Momento'

Camila é autêntica e cheia de vida. Fiz esse trabalho com muito amor. Me identifiquei com a personalidade dela logo de cara. É uma mulher à frente do seu tempo, que acredita em viver intensamente Caroline Dallarosa

Ronaldo (João Vitor Silva) em 'Garota do Momento' Imagem: Helena Barreto/Globo

Dallarosa também elogiou João Vitor Silva, seu colega de cena. "Trabalhar com o João Vitor é incrível. Atuar ao lado de grandes artistas torna tudo ainda mais gratificante", declarou a artista.

Atriz ainda pode ser vista no filme "Tá Escrito", disponível no Globoplay. Além disso, é super influente nas redes sociais, tendo mais de 2,7 milhões de seguidores e mais de 60 milhões de visualizações no TikTok.

Em 2025, Caroline estreia como escritora. Ela vai lançar o romance De Coração, pela Editora Viseu. A obra mistura fantasia e realidade, e acompanha a trajetória de três personagens - Anne, Henri e Sebastian - em uma jornada de mistérios e autoconhecimento.