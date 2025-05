Bebe Rexha rebate críticas no Met Gala e revela dificuldade em engravidar

Mais cedo, Bebe trocou alfinetadas com Azealia Banks, 33, sobre o assunto. "Ela está me dando a impressão de ter usado implantes hormonais anticoncepcionais, ou algo assim. Alguém precisa tirar o Nuvaring ou parar com a injeção de hormônios — e não estou tentando zoar ela", comentou Azealia em uma foto de Bebe. "Talvez você devesse procurar algum tipo de terapia, mana. Algo que ajude com essa tristeza profunda e o caos que você vive projetando nos outros. Cura fica bem em todo mundo. Tenta aí", rebateu Bebe, irônica.