Pais de atriz que morreu aos 11 anos fazem homenagem: 'Cuide da gente'

Os pais da atriz mirim Millena Brandão prestaram uma homenagem à filha, que morreu na última sexta-feira, aos 11 anos, após 12 paradas cardíacas.

O que aconteceu

Em uma publicação feita no Instagram de Thays Brandão e Luiz Mourão, pais da atriz mirim, eles compartilharam um vídeo com algumas fotos de Millena. "Nosso eterno anjinho foi brilhar lá no céu. Saudades serão eternas minha menina, que você cuide da gente nos protegendo de todo mau", escreveu a mãe na legenda.

A morte cerebral da atriz mirim, conhecida por fazer parte da novela "A Infância de Romeu e Julieta" (SBT), foi confirmada pelos médicos às 16h55 da última sexta-feira. Ela estava internada desde terça-feira passada no Hospital Geral do Grajaú, na zona sul de São Paulo, com suspeita de dengue.