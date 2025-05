Noivo de Lexa chega em 'Vale Tudo' para ser mais um dos bonitões de Odete

Em sua participação especial, Ricardo será um garçom que chama a atenção da grande vilã da trama. Odete conhecerá o homem durante um jantar na casa de Solange (Alice Wegmann).

No evento, Celina (Malu Galli) e Afonso (Humberto Carrão) notam que Odete está flertando com o garçom contratado para a ocasião. Apesar disso, a noite não acabará em prazer para a vilã, já que ela terá uma discussão com Solange após tentar subornar a nora.

Durante a novela, a dona da TCA sairá com pelo menos mais três bonitões. Igor (Bernardo Velasco), Walter (Leando Lima) e César (Cauã Reymond) serão amantes da vilã.

Debora Bloch como Odete Roitman em 'Vale Tudo'; ao lado, Ângelo Rodrigues, Leandro Lima, Cauã Reymond e Bernardo Velasco, que serão amantes da vilã Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/Instagram

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.