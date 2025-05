Kylie Jenner e mais: famosos mostram bastidores do MET Gala 2025

Sabrina Carpenter foi outra artista que deu um spoiler sobre a sua produção para a noite de festa. No Instagram, a cantora deu pistas das joias que usará e postou uma garrafa de bebida alcoólica da Louis Vuitton, que pode sugerir a marca que usará no tapete do evento.

Colman Domingo é copresidente do MET Gala 2025 e mostrou detalhes da coletiva de imprensa. Na rede social, postou algumas fotos de seu discurso.