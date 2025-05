Marlon morre de ciúmes ao ver ex-noiva com outro em 'Dona de Mim'

No capítulo de terça-feira (6), da novela "Dona de Mim" (Globo), Marlon retoma a luta e expõe a sabotagem de Carlos. Leo não conta para Stephany que foi demitida.

Samuel decide ligar para Leo, mas não consegue falar com ela. Marlon se aconselha com Alan. Samuel se diverte com Sofia. Bárbara avisa a Marlon que eles foram selecionados para lutar em Miami. Rosa mostra fotos da antiga sede da Boaz para Sofia, e a menina pede para visitar o local.

Davi encontra Leo na Feira de São Cristóvão. Costa chama Kami para dançar no concurso de forró. Marlon reclama da pressão de Bárbara para aceitar o convite de ir para Miami.