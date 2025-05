Antes de 'Dark', já existia 'Kubanacan': série e novela têm muito em comum

Anos depois, Marisol foge para La Bendita, outra cidade fictícia, onde se torna amante do ditador Carlos Camacho (Humberto Martins). Ao acreditar que a esposa morreu em um furacão, Esteban parte em busca de vingança e acaba descobrindo segredos sobre sua verdadeira identidade.

Marcos Pasquim interpretou Esteban em "Kubanacan" Imagem: Reprodução/Globo

Na realidade, Esteban é Leon, filho de um homem acusado de ter destruído Kubanacan com uma bomba atômica. No entanto, ele descobre que o pai, na verdade, lutou para evitar a tragédia.

Para corrigir os erros do passado, Leon consegue viajar no tempo e retorna ao dia em que Esteban supostamente morreu. Desorientado e com perda de memória, ele desenvolve uma dupla personalidade - uma delas, sombria e violenta, conhecida como Dark Esteban. Ao longo da trama, o protagonista confronta o responsável pela bomba e presencia a destruição da ilha.

Com as constantes quebras nas leis do tempo e espaço, a narrativa surpreende por diversos motivos. Por exemplo: mostra fenômenos como neve no verão e sol à meia-noite, enquanto as diferentes personalidades de Esteban se relacionam com mulheres distintas em linhas temporais alternativas.

'Kubanacan' inspirou 'Dark'?

Em ambas as produções há viagens no tempo e looping temporal. Tanto "Kubanacan" quanto "Dark" exploram a ideia de personagens viajando no tempo para tentar corrigir erros do passado ou impedir catástrofes futuras. Em "Dark", isso acontece de forma sistemática e com base científica (buracos de minhoca, partículas de Deus, etc.). Já em "Kubanacan", Esteban descobre ser Leon e volta no tempo para impedir a explosão da ilha, ainda que seguindo uma linha mais fantasiosa e tropical.