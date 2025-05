Saryne: Briga de Cauã e Bella Campos contribuiu para química em Vale Tudo

O início do remake de Vale Tudo foi marcado por uma suposta briga entre os protagonistas Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores. Apesar dos rumores, o clima entre eles parece ser pacífico. Chico Barney e Bárbara Saryne analisam o possível fim do climão entre os colegas de elenco no Central Splash.

Chico acredita que, mesmo com a suposta treta, eles têm entregado uma química interessante para a trama. Inclusive, o colunista do UOL cravou que Maria de Fátima e César Ribeiro são o melhor casal de Vale Tudo. Bárbara Saryne concorda.