Antes de ficar 'devastada', Lady Gaga visitou favela e tomou cerveja em bar

Essa é a segunda vez que Lady Gaga se apresenta no Rio. Em 2012, quando também se apresentou em São Paulo e em Porto Alegre para apresentar a turnê "Born This Way Ball", a cantora norte-americana aproveitou bastante a capital carioca.

Como foi 1ª passagem da artista pelo Brasil

No Rio, onde fez o seu primeiro show, fãs acamparam na porta do Hotel Copacabana Palace —o que se repete 13 anos depois. Em um dos momentos, a cantora enviou lanches, com batatas fritas e refrigerantes, acompanhados de um bilhete: "Para: meus monstrinhos. De: Gaga".

Lady Gaga também subiu o Morro Cantagalo, em Copacabana, para visitar o Espaço Criança Esperança. A cantora arriscou jogar bola com as crianças da favela, cantou com fãs e posou para fotos. Gaga pediu para fretar dois ônibus para levar moradores da comunidade à apresentação.