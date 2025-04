Por causa de Odete, Ivan vai do inferno ao céu em 'Vale Tudo'

No capítulo desta quarta-feira (30) de "Vale Tudo" (Globo), Ivan é demitido por Odete, mas a vilã decide readmiti-lo pouco tempo depois, reconhecendo a eficiência do funcionário. Ele comemora sua promoção junto de sua família e Raquel e logo depois convida Luciano para ser seu assistente.

Renato Góes é Ivan em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: César tem a impressão de estar sendo seguido. Raquel decide arriscar e abrir o restaurante com Poliana. Daniela se oferece para ajudar Lucimar. Raquel e Poliana assinam o contrato de empréstimo com o banco. Odete não gosta de Solange. Olavo cobra de César o fato de ter sido abordado em sua casa por um homem desconhecido. Afonso discute com Odete. Fátima vê César com uma mulher no restaurante.