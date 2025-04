Jojo Todynho expõe ataques racista após assumir posicionamento político

Jojo Todynho, 28, se manifestou nas redes sociais contra os comentários racistas que recebe desde que assumiu seu posicionamento político.

O que aconteceu

Na noite de ontem, a influenciadora publicou em seu perfil do Instagram dois prints de ataques contra ela, no qual um deles criticava diretamente ela ser de direita. "Sou mulher, sou preta. E como se não bastasse o peso histórico que carregamos nos ombros todos os dias apenas por existirmos, ainda me vejo obrigada a lidar com o preconceito por pensar diferente, por expressar livremente minhas convicções políticas", começou escrevendo na legenda.

Estudante de direito, a influenciadora ainda recordou que todos tem o direito de ter uma opinião. "O que deveria ser um direito garantido a todos — o de opinar, o de se posicionar — torna-se motivo de ataque quando vem de mim".