Justin Bieber se declara para Hailey em meio a polêmicas: 'Uau'

Justin Bieber comenta em foto de Hailey após polêmicas Imagem: Reprodução/Instagram

Polêmicas de Justin Bieber

Recentemente, o artista se envolveu em várias polêmicas. No início de abril, debochou de noivas e fãs sugeriram que isso seria uma indireta para sua ex-namorada Selena Gomez.

Dono do hit "Sorry" também se irritou com paparazzi. Em um vídeo, foi flagrado dizendo que os fotógrafos só se importavam com o dinheiro.

Justin Bieber ainda preocupou os fãs com seus comportamentos. O cantor foi visto em um clube de striptease em meio a uma suposta crise no casamento com Hailey Bieber e apareceu com uma aparência abatida no Coachella.