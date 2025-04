Fátima Bernardes sobre relação de amizade com William Bonner: 'Recomendo'

Fátima Bernardes, 62, falou sobre manter uma relação de amizade com o ex-marido, William Bonner, 61, após fim do casamento de 26 anos, em 2016.

O que aconteceu

Em março deste ano, o ex-casal viajou junto para prestigiar a cerimônia de encerramento de conclusão do curso de mestrado da filha, Laura, 28. "Toda a família reunida por um momento bacana, a conclusão do mestrado da minha filha Laura. É ótimo. Sempre que possível, recomendo para as pessoas que se permitam estar ao lado de quem já esteve ao nosso lado por tanto tempo. Claro, que cada um tem uma história e não estou aqui para criticar. Mas na minha história, isso é possível", disse em entrevista à Quem.

Além de Laura, a apresentadora é mãe de Beatriz e Vinicius, também com 28, e falou sobre o início de namoro com Tulio Gadêlha e a relação com os filhos. "Com filho também dá para namorar. Eles tinham 19 anos quando comecei a namorar. A gente consegue administrar tudo".