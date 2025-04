Esposa de Arlindo Cruz fala sobre quadro de saúde: ‘Volta pra casa já já’

Arlindo Cruz foi internado ontem no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital Barra D'Or, no Rio, devido a uma pneumonia.

De acordo com sua esposa, Babi Cruz, ao portal Leo Dias, esse quadro é "infelizmente recorrente", mas, ela acredita que "ele vai voltar para casa já já".

O que aconteceu

Arlindo irá passar por uma bateria de exames devido ao diagnóstico. Lidando com sequelas de um AVC, que teve em 2017, o artista já foi internado diversas vezes nos últimos anos.