Em remissão do câncer, Simony fala sobre cicatrizes: 'Me lembra a vitória'

A cantora ainda comentou sobre a cicatriz que apareceu no local em que estava o tumor. "Sim, eu tenho uma cicatriz. E ela não me lembra a dor — ela me lembra a vitória", garantiu.

Simony também detalhou o processo que enfrentou para chegar na remissão da doença. "Essa caminhada não foi fácil. Teve rádio, teve químio, teve imunoterapia. Teve dias em que meu corpo queria parar, mas minha alma insistia em seguir. E eu segui. Segui o protocolo direitinho, com disciplina, com esperança, com fé. Porque quando a gente une Deus, a medicina e o amor, o impossível se curva".

Após agradecer todos os profissionais envolvidos em seu tratamento, ela acrescentou: "Deus nunca saiu do meu lado. Fé, ciência e coragem me trouxeram até aqui. Um dia de cada vez… e sempre com gratidão! Em junho faço 2 anos em REMISSÃO".