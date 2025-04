Lembra dele? Ator de 'Batman' trocou carreira na atuação para ser pizzaiolo

Mas foi a atuação no clássico "Perfume de Mulher" (1992) que fez a carreira deslanchar. O'Donnel atuou com Al Pacino e foi indicado ao Globo de Ouro como melhor ator coadjuvante.

Aquele papel lhe trouxe mais trabalhos relevantes, e ele superou Leo DiCaprio ao encarnar o Robin, principal parceiro do Batman. O'Donnell até foi considerado para viver o protagonista de "Titanic", mas recusou o papel.

O ator disse que "o momento mais difícil de sua vida" aconteceu após o lançamento de "Batman Eternamente". "Não importava para onde eu fosse, todos sabiam quem eu era. Naquela época, me ofereciam filmes comerciais de grande orçamento, mas decidi levar minha carreira para outro caminho. Coloquei um freio porque sabia que, se continuasse assim, acabaria muito mal e eu provavelmente não teria me casado", disse ao site La Verdad.

Em 1992, em meio ao sucesso de "Perfume de Mulher", o ator abriu seu próprio restaurante na Califórnia, o Pizzana. O restaurante surgiu de uma parceria com o chef italiano Daniel Uditi. Atualmente, são sete filiais entre os estados da Califórnia e do Texas.

O'Donnel ainda conciliou a carreira de ator e pizzaiolo por décadas. Ele fez o filme "Limite Vertical" e séries de sucesso como "Grey's Anatomy" e "CSI: Los Angeles", que foi finalizada em 2023. Hoje ele se dedica à pizzaria e à família.