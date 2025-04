Vale Tudo hoje (29): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (29) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Celina repreende um comentário de Odete sobre Heleninha. Eunice diz a Leila que ela não deveria trabalhar na Tomorrow se estiver interessada em Renato. Odete demonstra não gostar da visita surpresa de Tiago. César se apavora ao ser surpreendido por Gervásio em sua casa, cobrando os dólares. Tiago pede a Odete para não internar Heleninha. Gervásio diz a Marco Aurélio que César não está com os dólares do executivo. Raquel teme o dia da assinatura do contrato de empréstimo junto ao banco. Leila consegue o emprego na Tomorrow. Odete questiona a presença de Ivan em uma reunião de diretores da TCA.