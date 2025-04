Thaís Carla está em recuperação pós-bariátrica: 'Não está nas redes'

A equipe de Thaís Carla avisou hoje, nas redes sociais, que a modelo e influencer está de repouso após sua cirurgia bariátrica ontem.

Ela está focada em sua recuperação e, por orientação médica, ainda não está mexendo no celular ou nas redes sociais. Equipe de Thaís Carla

O que aconteceu

A equipe da dançarina agradeceu pelo carinho e por todas as mensagens. "[Thaís] soube de toda a repercussão, das mensagens lindas, da torcida e do respeito que recebeu, e ficou profundamente emocionada e feliz com tanto amor".