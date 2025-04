Teddi Mellencamp revela cicatrizes após cirurgia para retirada de tumor

A apresentadora e ex-integrante de reality show Teddi Mellencamp compartilhou uma nova imagem que revela duas cicatrizes visíveis na cabeça, resultado das cirurgias realizadas para a retirada de tumores cerebrais.

O que aconteceu

A foto, publicada ontem, também mostra marcas de hematomas pelo corpo da artista. Em uma publicação comovente, Teddi falou sobre a difícil trajetória que vem enfrentando desde o diagnóstico, incluindo procedimentos médicos, desafios emocionais e a luta constante pela saúde mental.