Saryne: Comovente, VT das vilãs na festa da Globo mostra que o auge passou

A TV Globo promoveu um programa especial para celebrar seus 60 anos de história. Um dos destaques foi um vídeo reunindo vilãs emblemáticas da história da emissora. Este foi um dos temas do Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne.

Renata Sorrah, Susana Vieira, Glória Pires, Adriana Esteves e Flávia Alessandra representaram as personagens Nazaré Tedesco ("Senhora do Destino"), Branca Letícia de Barros Mota ("Por Amor"), Raquel ("Mulheres de Areia"), Carminha ("Avenida Brasil") e Cristina ("Alma Gêmea"), respectivamente.

Também participaram Lilia Cabral, a Maristela de "Garota do Momento", Letícia Colin, a Vanessa de "Todas as Flores", e Joana Fomm, a Perpétua de "Tieta". No VT, elas disputam —em um roteiro divertido— sobre quem deveria ganhar o prêmio de melhor vilã.