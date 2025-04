Sabrina Sato: 'A pessoa 40+ sente tesão e desce até o chão'

Sabrina Sato foi surpreendida por Nicolas Prattes com um buquê de flores e um beijão no lançamento de seu novo reality, Minha Mãe Com Seu Pai, no Globoplay. Durante conversa com imprensa, ela defendeu a liberdade sexual das pessoas acima de 40 anos.

O que aconteceu

Sabrina posou com Nicolas e a sogra, Giselle Prattes, no tapete vermelho, antes de falar com jornalistas. "Ele veio Nova York, acabou de chegar".

Em Minha Mãe com seu Pai, pais e mães solteiros, com mais de 40 anos de idade, foram inscritos por seus filhos para dar uma nova chance ao amor. Eles trarão à tona as habilidades de paquera - ou, em alguns casos, a falta dela.