Justin Baldoni diz que personagem da Marvel é representação irônica dele

Justin Baldoni, 41, declarou que o personagem Nicepool, da Marvel, é uma representação irônica dele.

O que aconteceu

Diretor de "É Assim que Acaba" pediu documentos de "Deadpool" à Marvel. De acordo com o TMZ, ele acusou Ryan Reynolds, marido de Blake Lively, de zombar dele no último filme do super-herói, "Deadpool & Wolverine".

Com isso, a Marvel abriu uma moção para anular a intimação de Baldoni. Em documentos obtidos pelo jornal, o artista reforça que Nicepool é uma representação irônica dele.