Jojo Todynho compartilha transformação após bariátrica e rebate críticas

Jojo desabafou sobre as tentativas de desmerecer sua trajetória, ressaltando que comentários negativos dizem mais sobre quem os faz do que sobre ela. "Quando alguém tenta diminuir o meu esforço ou atrela meu sucesso ao meu poder aquisitivo, o que vejo não é crítica: é projeção. É a frustração de quem nunca entendeu que o querer genuíno rompe qualquer barreira, mesmo aquelas que você prefere acreditar que me favoreceram", completou.

E quando você diz que eu não sou exemplo para você, como se isso me ferisse, lamento informar: eu nunca me preparei para ser inspiração de mentes pequenas. Eu sou, e sempre serei, minha maior referência.

Jojo Todynho

A carioca finalizou o texto reafirmando sua força e desprezo pelas opiniões alheias sobre sua escolha pela bariátrica. "Eu venci batalhas que você sequer suportaria assistir. E quanto à sua opinião sobre quem faz bariátrica. Fique tranquilo(a): nunca esteve em análise, muito menos em consideração", escreveu.