Humorista ironiza bariátrica de Thaís Carla: 'Parte paguei com processo'

Leo Lins postou nas redes sociais, ontem, zombando da decisão da modelo Thaís Carla de fazer cirurgia bariátrica.

Todo mundo me mandando isso. É aquela velha história. Você tem que se aceitar? Até ter dinheiro para mudar. Parte dessa bariátrica eu paguei com 1 processo. Ela devia me agradecer! Leo Lins

O que aconteceu

Thaís Carla processou o humorista em 2019. A influencer moveu uma ação judicial contra Leo Lins após ele postar um vídeo debochando de seu vídeo sobre dificuldades enfrentadas por pessoas gordas em aviões.