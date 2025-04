Homem envolvido em roubo milionário de Kim Kardashian se diz arrependido

Um dos dez envolvidos no julgamento do roubo de Kim Kardashian, que aconteceu em 2016. Ele disse que está arrependido de ter participado do ato.

O que aconteceu

Yunice Abbas, de 71 anos, falou sobre como foi sua participação no crime. Ele estava no saguão do hotel em que Kim estava hospedada em Paris, na França, em 2 de outubro de 2016.

Kim Kardashian foi amarrada e amordaçada, sob a mira de armas de fogo e pedindo para não ser morta. Os criminosos conseguiram fugir com US$ 10 milhões em joias, o equivalente a R$ 57 milhões.