Ex-BBB Gustavo Benedeti desmente ex-namorada: 'Querendo fama'

Gustavo Benedeti, 30, se pronunciou após a ex-namorada reagir negativamente ao seu novo relacionamento.

O que aconteceu

Aline Fernandes revelou descontentamento com novo relacionamento do ex-BBB. "Passei 3 meses com esse indivíduo e não iria expor nada! Dia 8 desse mês estava comigo ainda e menos de 20 dias depois está na rede social anunciando namoro", publicou no Instagram.

A influenciadora disse que Gustavo se encontrava com outros homens e era tóxico. "Fui tratada com desrespeito, frieza e indiferença diariamente", desabafou. Ela afirmou que o ex usa mulheres e alertou a nova parceira "Não tem ideia do lixo de cara que ela está ao lado".