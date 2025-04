'Primeiro não topou': como Record e Gretchen se acertaram pelo Power Couple

Questionado sobre a mudança de Gretchen, o diretor do Power Couple crê que a artista havia decidido se afastar dos programas de confinamento pensando em preservar a imagem do marido. "Acho que ela falou por causa do Esdras. Mas acredito que ela tinha isso dentro dela, essa vontade, porque o que acontece, todo esse sucesso dela se deve muito à personalidade dela, que foi impressa nos memes gerados nos programas que ela fez na Record".

Já passou um tempo, e estava na hora dela exibir de novo essa personalidade dela, a Gretchen que todo mundo gosta de ver, opinando, sendo ela mesma e se colocando.

Rodrigo Carelli

Na primeira temporada do Power Couple, Gretchen participou com o então marido, Carlos Marques (1963-2023). Ela se envolveu em uma briga generalizada com o casal Laura Keller e Jorge Souza em virtude de uma brincadeira. Chamou o rapaz de "moleque" e decidiu abandonar o confinamento ao lado do parceiro.

Quais realities shows Gretchen já participou? Além de Power Couple e A Fazenda, a dançarina esteve nos programas Troca de Família (Record), Duelo de Mães (SBT), The Masked Singer (Globo), Drag Me As Queen (E!) e Os Gretchen (Multishow).

Como será o Power Couple 7?

A sétima temporada do Power Couple estreia nesta terça-feira (29), a partir das 22h30 (de Brasília), na tela da Record. O reality show conta com 14 casais confinados colocando em xeque a relação e encarando provas de tirar o fôlego.