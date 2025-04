Gracyanne Barbosa faz pole dance com maiô supercavado em homenagem à dança

Gracyanne Barbosa, 42, compartilhou em suas redes sociais uma bela homenagem ao Dia Internacional da Dança.

O que aconteceu

A musa fitness divulgou um vídeo em que, com um maiô supercavado, faz uma performance de pole dance. "No Dia Internacional da Dança, não poderia deixar de falar sobre esse amor que sempre fez parte da minha vida. Ele me acompanhou em todas as fases: do axé ao samba no Carnaval, sem esquecer do pole dance, que me conquistou e me deixou apaixonada", declarou ela, na legenda do post no Instagram.

Nos comentários da publicação, muita gente elogiou à desenvoltura de Gracyanne na modalidade. "Falem o que quiser dessa mulher, mas respeita, porque essa performance não é para qualquer um", enalteceu uma seguidora. "Pole dance de milhões! Deixa ela que ela é feliz!", concordou outra. "A mulher domina de um jeito... Que espetáculo!", parabenizou uma terceira.