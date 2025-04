Ex-panicat é detida pela 3ª vez em 9 meses após tumulto em minimercado

Modelo publicou vídeo no Instagram com falas desconexas. Ela disse ainda que está sendo perseguida pelos policiais. "Mais uma vez a PM me perseguindo, me jogaram no porta-malas da viatura. Inventaram mil coisas."

Outras prisões

Ex-panicat Ana Paula Leme foi detida outras vezes Imagem: Reprodução

Ex-panicat foi presa em janeiro por dirigir embriagada. À época, ela foi solta após audiência de custódia e pagamento de fiança.

Ela já tinha sido condenada por embriaguez ao volante, resistência à prisão e desacato no ano passado, em episódio que chutou PM.

Ana Paula integrou elenco do Pânico como uma das panicats. Ela também esteve na primeira temporada do Casa Bonita, do Multishow, e já venceu o Miss Reef Brasil, conforme indica em sua biografia no Instagram, onde possui 184 mil seguidores.