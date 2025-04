Porta dos Fundos satiriza conclave e escolha do próximo papa em novo vídeo

No final, Deus consegue "manipular" a eleição de forma inusitada. Ele induz o cardeal vivido por Gregório Duvivier a dizer o nome de um de seus preferidos e celebra a vitória "fake" de modo sarcástico.

Estética faz alusão ao cenário do filme "Conclave". No longa, vencedor de um Oscar em 2025, o conclave é liderado pelo personagem de Ralph Fiennes, 62, e reproduz como acontece a votação para eleger o "santo padre", realizado na Capela Sistina, no Vaticano.

Personagens também estão caracterizados com roupas semelhantes às usadas na vida real. Todos estão com a batina e o solidéu vermelhos.

Além de coincidir com o sucesso de "Conclave", esquete surge logo após a morte do papa Francisco. O pontífice morreu aos 88 anos de idade no último dia 21 de abril e o próximo conclave está marcado para começar no dia 7 de maio com a presença de 133 cardeais eleitores.