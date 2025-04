Dona de Mim hoje (29): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (29) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo tenta se explicar para as mulheres, mas Bárbara exige que ela pague o que deve. Leo é chamada para ir à fábrica Boaz. Marlon critica Bárbara por implicar com Leo. Sofia tenta impedir Abel e os irmãos de irem para a fábrica. Denise avisa a Filipa que chamou uma nova babá para Sofia. Leo é demitida e, ao sair da fábrica, conhece Samuel. Jaques sugere que a fábrica seja vendida, incomodando Rosa e Abel. Leo, Yara e Stephany sofrem com a falta de dinheiro. Tânia sugere que Jaques desvie dinheiro da fábrica Boaz. Filipa reclama de sua vida para Abel. Abel exige que Samuel não revele a verdade sobre o pai biológico de Sofia. Leo decide aceitar o emprego de babá no lugar de Stephany.