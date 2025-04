Claudia Lira, de 'História de Amor', diz que recusou oferta de posar nua

Me chamaram cinco, seis vezes para posar nua, e eu recusei. E pagavam uma fortuna naquela época. Eu adoraria ser desapegada com essas questões de corpo e nudez

Cláudia Lira em entrevista ao Globo

Cláudia está longe dos holofotes desde 2018. Naquele ano, fez uma participação especial em "Segundo Sol". Ela contou que tem vontade de voltar a atuar em novelas. "— Eu nunca parei de trabalhar. Continuo fazendo muita coisa, principalmente no teatro. Com relação às novelas, acabei me afastando, não sei muito bem como estão atualmente. Preciso correr atrás. Atualmente, estou escrevendo uma peça de teatro também.".