Protagonista de 'Dona de Mim', Clara Moneke quase deixou carreira de atriz

A atriz também comemora o protagonismo negro em todas as faixas de novelas inéditas da Globo. "A gente está vivendo o futuro no presente. Nós somos o futuro e o presente", afirma ela, que recebe o horário das sete após o sucesso de Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira em "Volta por Cima".

Quem é Leona

Em "Dona de Mim", Clara vive Leona, uma jovem batalhadora que faz rifas e bicos para ajudar a família. De bom coração e um pouco atrapalhada, ela luta para pagar as contas da casa onde mora com a avó, Yara (Cyda Moreno), e a irmã, Stephany (Nikolly Fernandes), em São Cristóvão.

Leona é essa mulher do Brasil. Acho que todo mundo vai se identificar, é uma personagem muito humana. Ela lida com as dores e os amores da vida de uma forma muito fluida. Ela entra no buraco dela e ela mesma sai, ri das tristezas, ri das desgraças e ri do problema. Ela ri na cara do perigo. Isso é muito bonito da Leona.

Clara Moneke

Chamada de Leo pelos amigos, a personagem parecia ter uma vida tranquila: chegou a iniciar a faculdade de comunicação e marketing, estava noiva de Marlon (Humberto Morais) e esperava um bebê. No entanto, uma perda gestacional no terceiro trimestre mudou sua trajetória. O trauma fez com que abandonasse a bolsa de estudos e o relacionamento.