De Roberto Carlos a encontro de vilãs: como será o show de 60 anos da Globo

Xuxa e Angélica vão participar da festa de 60 anos da Globo Imagem: Divulgação/Multishow

A celebração terá atrações musicais diversas. Roberto Carlos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Sandy e Jr., Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Angélica, Xuxa, Fafá de Belém, Péricles, Daniel, Lulu Santos e Zeca Pagodinho foram os primeiros nomes anunciados.

Todos se apresentarão em feats para comemorar as seis décadas do canal agraciando os espectadores com canções que marcaram a história. IZA, Ana Castela, Simone Mendes, Maiara e Maraisa, Zezé Di Camargo e Luciano, Lauana Prado, João Gomes, Joelma, MC Cabelinho, As Frenéticas, Negra Li, Roupa Nova, Alexandre Pires e Paulinho da Viola também foram confirmados.

Além das atrações musicais, claro, nomes que marcaram os 60 anos de jornalismo, esporte e entretenimento da emissora também vão aparecer no palco ou em vídeos gravados. A emissora, por exemplo, recriou a cidade cenográfica de "Roque Santeiro" e convidou a banda Roupa Nova para cantar a música de abertura da época.

Susana Vieira, Renata Sorrah, Flávia Alessandra, Lilia Cabral, Joana Fomm, Adriana Esteves, Leticia Colin e Glória Pires recriam vilãs históricas das novelas Imagem: Fábio Rocha/Globo

As novelas serão bastante lembradas, incluindo o encontro de vilãs que marcaram a TV. Gravação reúne Adriana Esteves como Carminha, de "Avenida Brasil"; Glória Pires como Raquel, de "Mulheres de Areia"; Renata Sorrah como Nazaré, de "Senhora do Destino"; Joana Fomm como Perpétua, de "Tieta"; Susana Vieira como Branca, de "Por Amor"; Flávia Alessandra como Cristina, de "Alma Gêmea"; Lilia Cabral como Maristela, de "Garota do Momento"; e Leticia Colin como Vanessa, de "Todas as Flores".