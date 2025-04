Sabrina Sato usa decote profundo e penteado 'diferentão' em festa da Globo

Sabrina Sato investe em look e penteado ousado para festa de 60 anos da Globo Imagem: Gabi Schmidt

O penteado da ex-BBB também não ficou devendo no quesito inovação. Ela ainda abusou com um penteado diferentão estilo anos 60 que chamou atenção de todos.

Sabrina Sato surgiu na televisão em 2003 através da participação no Big Brother Brasil. Após rodar por emissoras como RedeTV! e Record, ela retornou ao canal em 2022 como apresentadora de programas na Globo e no canal pago GNT.

Desde sua volta à Globo, Sabrina já protagonizou projetos de destaque que marcaram a grade da TV e do streaming. Entre eles, "The Masked Singer Brasil", "Essa Eu Quero Ver (Fantástico) em TV aberta, "Desapegue Se for Capaz", "Saia Justa" (GNT), "Sobre Nós Dois", "Let Love" (Multishow), "Carnaval da Sabrina" (GNT), "Além do Look" (Globoplay) e agora ela estreia como apresentadora do reality "Minha Mãe Com Seu Pai" (Globoplay).