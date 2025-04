Pocah confunde balão com disco voador: 'Vem buscar a gente'

A cantora e ex-BBB Pocah confundiu um balão no formato de estrela com um disco voador, durante festa na sua casa neste domingo (27).

O que aconteceu

"Que que é aquilo ali, gente? Estou toda arrepiada". Pocah postou uma série de vídeos com a família e seus convidados, todos com o celular na mão, se questionando sobre o que seria o objeto misterioso voando no céu.

Nos stories, Pocah pediu: "Vem buscar a gente". A cantora deu zoom no que eles achavam ser um OVNI e, falando com sua família, apontou que o objeto estava vindo na direção deles.