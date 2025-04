Paolla Oliveira recebe elenco de 'Vale Tudo' para almoço especial

Paolla Oliveira, 43, abriu as portas de sua casa para um almoço especial que reuniu parte do elenco de "Vale Tudo".

O que aconteceu

Encontro aconteceu ontem. O decorador Alloisio Sirimarco brincou ao publicar um registro do momento. "Almoço das Almeida Roitman", escreveu ele, mostrando Paolla reunida à mesa com Débora Bloch, Malu Galli, Luís Salém e Taís Araújo, todos com papéis no remake de Manuela Dias.

Em outro clique, Maeve Jinkings, que interpreta Cecília na trama, aparece abraçada às colegas de elenco. Malu Galli repostou a imagem nas redes sociais com a legenda: "Dia lindo com as amigas".