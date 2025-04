Os 4 bonitões que farão loucuras na cama com Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman chega em "Vale Tudo" definitivamente no capítulo desta segunda-feira (28). Com predileção por homens mais novos, a grande vilã do folhetim das 21h terá, ao menos, quatro amantes "padrão" ao longo da história.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Ângelo Rodrigues

Primeiro amante a aparecer é Martin, vivido pelo ator português Ângelo Rodrigues, 37. Ele surge em uma cena quente na cama com Odete e depois em outras ocasiões acompanhando a vilã, mas fica poucos capítulos.