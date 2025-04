Vale Tudo: remake vai mudar morte de Odete Roitman? Debora Bloch dá spoiler

Na versão original, a dúvida sobre quem matou Odete Roitman dominou o Brasil. No fim da trama, foi revelado que a assassina era Leila — interpretada por Cássia Kis na versão original e Carolina Dieckmann no remake.

No entanto, segundo Ana Maria, o remake deve mudar o autor do crime. A apresentadora conseguiu arrancar um spoiler da atriz ao relembrar que, na versão de 1988, a trama foi amarrada de tal maneira que qualquer personagem poderia ser o assassino. "Provavelmente é isso que a gente vai fazer", adiantou Debora.

A personagem chega hoje na novela. No capítulo de sábado (26), o público teve seu primeiro contato com Odete Roitman, que numa ligação com a irmã Celina (Malu Galli) confirmou que estava prestes a desembarcar no Rio de Janeiro.