Nicole Kidman posa na varanda diante de paisagem paradisíaca e encanta fãs

Nicole Kidman, 57, arrancou suspiros dos fãs ao posar com figurino sexy, diante de uma belíssima paisagem praiana.

O que aconteceu

A atriz hollywoodiana fez poses em uma varanda, vestindo apenas meia-calça e um body cavado com decote acentuado. "Amor direto da França", escreveu ela na legenda do post, embalado pelo hit "What Was That", da cantora neozelandesa Lorde, 28.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios à beleza e à sensualidade da musa. "Ela é maluca! Sou apaixonado por ela", derreteu-se um seguidor. "Rainha maravilhosa", enalteceu outro. "Quero chegar assim aos 50 anos", 'invejou' uma internauta.