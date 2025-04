Bilionário, filantropo e compositor: conheça o noivo de Lady Gaga

Foi a mãe da cantora quem a apresentou ao futuro marido. O casal se conheceu em 2019, através de Cynthia Germanotta, que lidera a Born This Way Foundation, ONG voltada ao apoio à saúde mental dos jovens, fundada por mãe e filha em 2012. A mãe de Gaga conheceu Polansky por meio de seu trabalho filantrópico.

Minha mãe o conheceu e me disse: 'Acho que acabei de conhecer seu marido', e eu disse: 'Não estou pronta para conhecer meu marido!' Eu nunca poderia imaginar que minha mãe... encontrou a pessoa mais perfeita para mim. Lady Gaga à Vogue em 2024

Lady Gaga e Michael Polansky Imagem: Reprodução/Instagram

Lado artista. Polansky co-escreveu algumas músicas com a noiva. Entre elas: "Get Happy", "Good Morning", "If My Friends Could See Me Now" e "Oh, When the Saints ".

Gaga e Polansky estão juntos desde 2020, e têm uma relação bem discreta. "Nunca conheci ninguém como Michael. Ele é tão inteligente e tão gentil. E a vida dele e a minha são muito diferentes. Ele é um cara muito reservado e não está comigo por nenhuma outra razão além de sermos feitos um para o outro. Mas acho que o que quero que meus fãs saibam é que estou, tipo, tão feliz. Estou saudável", disse Gaga à Vogue.

O casal ficou noivo em abril de 2024, quando o empresário levou a artista para escalar. "Nós escalamos até o topo, tiramos algumas fotos e aí descemos. E aí nós estávamos voltando e conversando... e ele queria saber se estava tudo bem me pedir em casamento antes de fazer o pedido [com anel]. Eu disse tipo: 'Sim! Está tudo muito bem!'", contou em entrevista ao programa "Jimmy Kimmel Live!".