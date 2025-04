Mariana Goldfarb sobre anorexia: 'Quanto mais magra, mais campanha fechava'

Mariana Goldfarb, 35, revelou que teve problemas com anorexia, mas que foi justamente nessa fase que surgiram mais oportunidades de trabalho como modelo. Segundo ela, as pessoas enxergavam apenas sua forma física, mas não tinham compreensão do distúrbio alimentar.

O que aconteceu

Goldfarb explicou que a forma física atraía elogios e trabalho, embora ela estivesse sofrendo com distúrbios alimentares. "Era muito louco, [porque] quanto mais magra eu estava mais campanhas eu fechava. Quanto mais magra eu estava mais amada supostamente eu era. Podemos falar que queremos poder, fama, dinheiro, mas, na verdade, todo mundo quer ser amado, quer ser aceito", declarou no WOW Podcast.

A modelo contou que, em um período de sua vida, só se alimentava à base de proteína. "Não comia carboidrato nem os não refinados, porque tinha medo de que qualquer coisa fosse me engordar, e aí tive, junto disso, uma bulimia anorexia alcoólica, para tapar aquele buraco que não era anorexia, era só um sintoma, eu bebia".