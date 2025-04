Maitê Proença diz que 'foi mais severa do que deveria ter sido' com a filha

Maitê Proença, 67, admitiu que foi "mais severa" do que deveria na educação de sua filha, Maria Marinho, 34.

O que aconteceu

Proença avaliou a si mesma como mãe e se deu uma nota seis. "Eu achava que era uma nota nove, agora, tendo amadurecido e tendo neto, descobri que eu fui mais severa do que precisaria ter sido. Mas passei de ano porque eu fiz o meu melhor. Eu não poderia ter feito melhor do que aquilo [que fiz, porque não sabia como]", declarou no programa Provoca, da TV Cultura.

A atriz também falou sobre sua relação com os pais e se deu uma nota 10 como filha. "Eu era mal criada, tinha personalidade, falava palavrão, coisa que não podia. Era agressiva porque queria as coisas do meu jeito".