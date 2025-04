Justiça suspende cobrança de dívida milionária de Ana Hickmann com banco

No ano passado, o banco solicitou processou Ana, Correa e a empresa que era do ex-casal. Na ocasião, a instituição financeira solicitou uma pré-penhora de bens deles como forma de garantir o pagamento do valor devido caso eles não sejam encontrados para responder à ação.

Agora, a Justiça suspendeu a execução da dívida. O TJSP acolheu a justificativa da defesa da apresentadora de que a assinatura dela tri sido falsificada.

Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de falsificar sua assinatura para a realização de empréstimos milionários em bancos. Os dois terminaram o casamento em 2023, após um episódio de violência doméstica sofrido pela famosa. Posteriormente, ele acusou Correa de lhe aplicar suposto golpe financeiro. Ele nega todas as acusações.