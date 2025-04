Isa Scherer enfrenta perrengue para abrir própria loja: 'Chave não abre'

Isa Scherer viveu um verdadeiro perrengue ao tentar iniciar o expediente na loja da sua marca de cookies, criada em sociedade com a amiga Eduarda Ferraz. Ao chegarem ao local de trabalho, as duas se depararam com um problema e não conseguiram abrir o estabelecimento.

O que aconteceu

Pelo Instagram, Isa relatou o imprevisto. "Estamos tentando abrir desde às 6h da manhã. Nossa chave não abre de jeito nenhum. Agora estamos esperando o chaveiro. Humilhadas, cansadas", desabafou.

Ainda na publicação, Isa comentou que estava aguardando por ajuda. "Humilhadas para entrar na Scherbi's. Estamos aqui desde 6h, sem conseguir abrir, e o chaveiro nada de aparecer", escreveu.