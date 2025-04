Flávia Alessandra revela princípio de depressão por filme da Xuxa

Flávia Alessandra, 50, revelou que teve um princípio de depressão no passado por causa de filme de Xuxa, 62.

O que aconteceu

A atriz conta que tudo aconteceu quando tinha 12 anos de idade. "Acho que ela [a Xuxa] nem sabe disso. Quando eu tinha 12 anos eu sonhava em poder atuar com ela. E ela ia fazer um filme, "As Aventuras de Xuxa no Planeta X". Comecei a fazer testes pra esse filme, virou uma fila de crianças", começou a contar durante o podcast Pé no Sofá Pod.

A famosa relembra que foi selecionada entre muitas crianças para estrelar o longa-metragem ao lado da Rainha dos Baixinhos. "Foi tendo eliminatória, até que eu fiquei na final e foram meses de teste, recebendo roteiro com o diretor, indo lá na produtora... E eu fiquei no final pra fazer a menina que estaria ali junto com a Xuxa o tempo inteiro", relembrou.