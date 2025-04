Fã russa viaja para o Brasil para conhecer Bibi Babydoll: 'Fiquei chocada'

Em sua chegada, a russa recebeu uma certa ajuda de Bibi Babydoll, que ainda a convidou para integrar seu ballet em algumas apresentações. "Eu fiquei tão feliz e tão chocada que eu ainda não acredito, e achei essa atitude tão maravilhosa que eu estou levando ela para ter as melhores experiências brasileiras e, é claro, dançar comigo no palco".

Ela veio por conta própria, eu não paguei absolutamente nada. Claro que no dia eu ajudei, eu falei que ela podia dormir na minha casa uma vez ou outra, mas que não dava pra eu receber ela por três meses. Eu convidei ela pra dançar comigo no show e ela amou. Já enviei um dinheirinho pra ela pra ficar mais no Brasil, só que não foi nada fechado. Eu não contratei. Ela queria estar no meu show. Eu ajudo ela no que eu posso, mas isso é o que é mais incrível. Veio por paixão mesmo. Ela também complementa muito os meus shows

A cantora ainda fez questão de proporcionar diversas experiências para Nastya. "Ela participou de inúmeros shows meus desde o Carnaval. Além disso, ela já comeu comidinha de rua e dançou um samba raiz. Foi em um estúdio de funk comigo e gravou voz. Provou os crepes diferenciados que só aqui tem. Dançamos em ruas paulistanas e agora ela está aprendendo português", afirmou.